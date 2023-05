O festival de cinema LEFFEST vai acontecer este ano apenas em Lisboa, de 10 a 19 de novembro, revelou hoje a organização.

A 17.ª edição estará apenas concentrada em salas em Lisboa, depois de, em anos anteriores, ter estado repartido pelos municípios de Cascais e Sintra.

Com o anúncio da programação a ser remetido para o final do verão, a organização apenas revelou hoje que será dado destaque ao tema “A Inteligência Artificial e a Criação: Reflexos de um pesadelo totalitário?”, com a presença de “cineastas, argumentistas, escritores, artistas, filósofos e especialistas de renome mundial”.

Desde que aconteceu pela primeira vez em 2007, então designado European Film Festival, com direção artística do produtor Paulo Branco, o festival contou com a presença de dezenas convidados do cinema, da literatura, da música ou da moda.

Em Portugal estiveram os realizadores David Lynch, Wim Wenders, Agnès Varda ou Abbas Kiarostami, as atrizes Catherine Deneuve e Juliette Binoche e os escritores J.M. Coetzee, Don DeLillo, John Berger, Paul Auster, Siri Hustvedt e Hanif Kureishi.