O próximo filme de Steven Spielberg já despertava interesse por ser inspirado pela sua infância no estado do Arizona (EUA) na década de 1950. Agora, ainda será mais especial para os cinéfilos: a presença de David Lynch como ator.

A fazer recordar "Encontros Imediatos do Terceiro Grau" (1977), onde Spielberg dirigiu o cineasta francês François Truffaut, "The Fabelmans" será o encontro entre os dois realizadores que "nasceram" para o cinema na década de 1970, avançou a revista Variety, que acrescenta apenas que "o seu papel permanece um segredo muito bem protegido".

O filme deverá chegar aos cinemas a 23 de novembro deste ano e confirmando a importância pessoal, é o primeiro desde "A.I." onde que Spielberg trabalhou diretamente no argumento, em parceria com o dramaturgo Tony Kushner, com quem já colaborou em filmes como "Munique", "Lincoln" e o recente "West Side Story".

Lynch junta-se ao elenco que tem nos principais papéis Michelle Williams, Seth Rogen, Paul Dano e Julia Butters (a jovem revelação de "Era Uma Vez... em Hollywood", de Tarantino), que interpretam personagens inspiradas pela família de Spielberg, enquanto o estreante Gabriel LaBelle será uma versão do próprio realizador.

Steven Spielberg na rodagem de "West Side Story"

Com 76 anos, David Lynch foi nomeado quatro vezes para as estatuetas: pela realização e argumento adaptado de "O Homem Elefante" (1980), e pela realização de "Veludo Azul" (1986) e "Mulholland Dr." (2001). Os dois últimos filmes costumam surgir nas listas de melhores das respetivas décadas dos críticos de cinema.

O primeiro filme, em 1977, foi "Eraserhead" ("No Céu Tudo É Perfeito" em Portugal), que o lançou instantaneamente para um culto que se prolongou até aos nossos dias e onde, além dos filmes que lhe valeram nomeações, estão "Duna" (1984), o vencedor da Palma de Ouro de Cannes "Um Coração Selvagem" (1990), "Estrada Perdida" (1997), "Uma História Simples" (1999) e "Inland Empire" (2006).

Como ator, o principal trabalho foi como o agente do FBI Gordon Cole no mundo "Twin Peaks" que criou com Mark Frost: na primeira série (1990-91), na prequela para cinema "Twin Peaks: Os Últimos Sete Dias de Laura Palmer" (1992) e na sequela de 18 episódios "Twin Peaks: The Return" (2017).