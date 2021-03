A estreia nos cinemas "Godzilla vs. Kong" no fim de semana está a ser considerada um sucesso, com receitas de 121,8 milhões de dólares em 38 países.

Apesar da capacidade de lotação limitada nos cinemas, trata-se da melhor de sempre no contexto da pandemia, superando os 53 milhões de "Tenet" em 40 países no final de agosto do ano passado. Num mercado "normal", os analistas estimam que as receitas ficariam perto dos 200 milhões.

O entusiasmo confirmado com a anunciada luta entre o imparável Godzilla e o gigantesco Kong está a ser visto como um sinal de que o público anseia por regressar aos cinemas para ver os grandes filmes de Hollywood.

Com muitos dos cinemas na Europa e EUA ainda fechados, "Godzilla vs. Kong" causou grande impacto principalmente na China, onde arrecadou o equivalente a 70,34 milhões de dólares.

No TOP10 seguem-se Austrália, México, Rússia, Taiwan, Índia, Tailândia, Coreia do Sul, Malásia e Emirados Árabes Unidos.

O filme com Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown e Rebecca Hall é o quarto capítulo da saga dos monstros, após "Godzilla" (2014), "Kong: Ilha da Caveira" (2017) e "Godzilla II: Rei dos Monstros" (2019).

"Godzilla vs. Kong" tem estreia em Portugal prevista para 6 de maio.

VEJA O TRAILER.