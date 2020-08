Aparentemente, Isabel II está entre os que o viram e não esqueceu o tom camp, as cores berrantes ou a banda sonora dos Queen.

"É o seu filme preferido. Ela vê-o com os seus netos todos os natais", revelou Brian Blessed ao Yahoo Movies a propósito dos 40 anos que se festejam este ano.

Brian Blessed em "Flash Gordon"

O ator, condecorado pela rainha em 2016, interpretava o gigantesco príncipe Vultan e dizia uma uma das frases mais citadas do filme de 1980.

Imitando o tom de Isabel II, citou o que terá ouvido: "Sabe, estamos sempre a ver 'Flash Gordon', eu e os netos. E se não se importa, tenho os netos cá, importa-se de dizer ‘Gordon’s alive’?"

Brian Blessed não é o primeiro a avançar com o que pensa ser o filme preferido da rainha.

No ano passado, o escritor e biógrafo da família real Adam Helliker disse que o eleito era "Shirley Valentine", de 1989, onde a nomeada aos Óscares Pauline Collins interpretava uma dona de casa que sentia uma enorme frustração com as suas relações amorosas em Inglaterra e partia de férias para a Grécia para encontrar o amor da sua vida.