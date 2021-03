O estúdio Warner Bros. assinou um acordo com a Cineworld para que os seus filmes a partir de 2022 fiquem disponíveis exclusivamente nas respetivas salas de cinema nos primeiros 45 dias nos EUA.

O acordo sucede à polémica estratégia do estúdio para este ano de lançar ao mesmo tempo os filmes nas salas e na plataforma de streaming HBO Max nos primeiros 31 dias, que inclui as nova versões de “Dune” e "Mortal Bombat", o quarto filme da saga “Matrix”, “Godzilla vs. Kong”, “The Suicide Squad”, que conta com a portuguesa Daniela Melchior no elenco, "e a sequela de “Space Jam”, entre outros.

Na Europa, a migração da HBO para HBO Max está prevista ainda para este ano, mas não é conhecida a estratégia de lançamento dos filmes.

A Cineworld é responsável pela Regal Cinemas e a segunda maior proprietária de salas nos EUA: antes da pandemia, tinha 548 cinemas e 7206 salas.

Na Grã-Bretanha, o segundo maior mercado da Cineworld, o acordo a partir de 2022 é de 31 dias antes dos filmes ficarem disponíveis em Premium Video On-Demand (PVOD), prolongado para 45 dias nos que atinjam um determinado valor nas bilheteiras no fim de semana de estreia, acordado entre as partes.

O acordo confirma um consenso em Hollywood à volta dos 45 dias em que os filmes estão disponíveis exclusivamente nas salas de cinema, em vez dos habituais 90 antes da pandemia, um sistema que era conhecido por "janela das salas".

Em novembro do ano passado, a Universal Pictures assinou um acordo com a AMC Theaters e a Cinemark, a primeira e terceira maior exibidora nos EUA, em que os filmes ficam exclusivamente nos cinemas pelo menos três fins de semana (17 dias) ou cinco (31 dias), no caso das estreias de 50 milhões de dólares ou mais nas bilheteiras. Após esses prazos, o estúdio fica com a opção de lançá-los nas plataformas de PVOD.

Já este ano, a Paramount confirmou uma janela de 45 dias antes de lançar na sua plataforma de streaming Paramount+ alguns dos seus filmes mais importantes, como "Um Lugar Silencioso 2" e "Missão Impossível 7", e de 30 dias para títulos menos mediáticos.