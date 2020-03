Em tempos de quarentena provocada pela pandemia do coronavírus e com as suas salas fechadas, a Medeia Filmes anunciou que vai levar o cinema a casa das pessoas de forma gratuita.

A distribuidora e exibidora vai disponibilizar três filmes por semana no seu site oficial, lançados às terças, quintas e sábados.

A intitulada "quarentena cinéfila" arranca já hoje (17) e a semana será dominada por clássicos do cineasta alemão Wim Wenders: "O Estado das Coisas" é o filme de terça; "Paris, Texas" o de quinta; e "Lisbon Story - Viagem a Lisboa" o de sábado.

Cada título fica disponível 36 horas: das 12h00 do dia do lançamento até às 24h00 do dia seguinte.

Os links de acesso serão disponibilizados pela Medeia Filmes nas suas páginas de Facebook e Instagram, sempre às 12h00.

