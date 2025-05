A rodagem consecutiva dos quatro filmes sobre os Beatles pelo realizador Sam Mendes arranca em julho e vai manter os atores bastante ocupados.

O “evento cinematográfico de quatro filmes”, como foi apresentado na convenção de cinema CinemaCon em Las Vegas no final de março pelo estúdio Sony, já tem atores escolhidos: Paul Mescal ("Normal People", "Aftersun", "Gladiador II") como Paul McCartney, Barry Keoghan ("Os Espíritos de Inisherin", "Saltburn") como Ringo Starr, Harris Dickinson ("Triângulo da Tristeza", "Babygirl") como John Lennon e Joseph Quinn ("Stranger Things", "Novo Quarteto Fantástico") como George Harrison.

Com a rodagem a aproximar-se, o elenco continua a aumentar: Anna Sawai ("Shōgun") será Yoko Ono, a parceira de John Lennon, e Aimee Lou Wood ("The White Lotus") prepara-se para ser Patti Boyd, a primeiro esposa de George Harrison.

"Estamos neste momento no que chamamos ‘Beatles bootcamp’" [Treino intensido dos Beatles], atualizou Keoghan sobre a fase da produção ao tablóide britânico The Sun.

O ator acrescentou que o plano passa por 15 meses de rodagem, o que corresponde a três a quatro meses de produção por filme.

Cada um irá forcar-se num membro diferente do lendário quarteto pop britânico, com uma narrativa ao estilo "Rashomon" (perspetivas diferentes dos mesmos acontecimentos), com argumentos individuais de Peter Straughan ("Conclave"), Jack Thorne ("Adolescência") e Jez Butterworth ("Ford vs Ferrari").

Pensa-se que o quarto argumento será de Krysty Wilson-Cairns ("1917", do próprio Sam Mendes), embora o seu envolvimento ainda não tenha sido oficialmente confirmado.

Os quatro filmes serão lançados nos cinemas em abril de 2028, com uma estratégia que envolve estreias a cada sexta-feira.

"Eles são quatro seres humanos muito diferentes. Talvez esta seja uma oportunidade para entendê-los um pouco mais profundamente. Mas juntos, todos os quatro filmes contarão a história da maior banda da história", contou em Las Vegas Sam Mendes, que ganhou os Óscares com "Beleza Americana".