O filme “Sócrates”, do brasileiro Alexandre Morato, venceu a competição de Melhor Longa-Metragem no Festival de Cinema Queer Lisboa 23, que hoje encerrou com o anúncio dos prémios no Cinema S. Jorge.

“”Sócrates” é um filme muito forte tanto pelo seu conteúdo como pela sua forma”, considerou o júri da competição de Longas-Metragens, composto por Teresa Villaverde e Wieland Speck, que atribuiu à obra de Alexandre Moratto (Brasil, 2018) o prémio [com o valor monetários de 1.000 euros] de Melhor Longa-Metragem desta edição do Queer Lisboa.

O filme retrata um adolescente dos subúrbios de Santos, no estado de São Paulo (Brasil), “que luta contra um mundo que quer fazê-lo desaparecer”, adiantou o júri, estimando que o filme “encontre distribuidor em Portugal para que mais pessoas o possam ver.”

O anúncio dos prémios decorreu esta noite no Cinema São Jorge, em Lisboa, na sessão de encerramento do festival que nesta categoria atribuiu ainda uma Menção Especial a “Greta”, de Armando Praça (Brasil, 2019).