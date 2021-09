Embora o belo marinheiro Querelle seja forte, ele é também um pária. Os crimes que comete libertam-no, e essa liberdade confere-lhe poder.

Quando chega a Brest, os marinheiros de um contratorpedeiro naval submetem-se à transformação gradual de Querelle e cedem à sua vontade. Num ambiente repleto de sensualidade, o porto torna-se palco de um mórbido e fascinante jogo em que se tecem relações de amor e ódio, e do qual Querelle é ambos o instigador e o joguete.

Realizado por Rainer Werner Fassbinder e com Brad Davis, Franco Nero, Jeanne Moreau, Laurent Malet, Hanno Pöschl e Günther Kaufmann, "Querelle - Um Pacto com o Diabo" é exibido esta sexta-feira, 17 de setembro, às 21h00, na sessão de abertura do Queer Lisboa 25 no cinema São Jorge.

Site oficial com mais informações sobre a programação.