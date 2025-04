"Sabemos de que lado ele está": a atriz e ativista Jane Fonda acusou o presidente dos EUA, Donald Trump, na quarta-feira, de ter "feito um pacto com o diabo", em referência ao seu apoio aos combustíveis fósseis.

"Está claro para qualquer um que tenha olhos para ver que o presidente Trump fez um pacto com o diabo, e o diabo é a indústria de combustíveis fósseis", disse a lenda do cinema numa conferência de imprensa em Nova Iorque ao lado de autoridades do movimento Greenpeace.

Conhecido por suas visões céticas em relação ao clima, Donald Trump denunciou o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas ao regressar ao poder a 20 de janeiro. Desde então, prometeu "impulsionar" a mineração de carvão nos EUA e comprometeu-se, de forma mais ampla, a apoiar os combustíveis fósseis através da desregulamentação.

"Estas regulamentações permitem que o povo americano e as pessoas à volta do mundo respirem ar puro, bebam água limpa, e ele está disposto a sacrificar tudo isso", disse Fonda.

E acrescentou: "Portanto, sabemos de que lado ele está. Do lado da morte, está a matar-nos e a matar a natureza da qual dependemos para viver".

Mas "apesar das tentativas de Donald Trump de demolir o multilateralismo e minar os processos internacionais de proteção da natureza", argumentou a ativista norte-americano de 87 anos, "a esperança para o futuro do planeta ainda é possível" ao agir para limitar a crise climática.

"Não sei se as pessoas percebem o que está para vir, mas isto não é um ensaio para uma peça. É a realidade, e precisamos resistir com todas as nossas forças", implorou.

"Normalmente, no Dia da Terra [22 de abril, nota do editor], dizemos 'Reduza, reutilize, recicle'. Mas este ano, dizemos: "Reduza, reutilize, resista".