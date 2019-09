Quatro amigos de longa data passam um fim de semana abrasador na casa de campo estilosa de um deles, em plena costa alentejana.

Os banhos de sol e o ócio de verão são interrompidos subitamente pelo telefonema de David, um antigo amante comum que deixou uma marca profunda em cada um deles: dez anos depois, está de volta. De repente, a tranquilidade acaba e a tensão vem ao de cima motivada pelos segredos, verdades escondidas e questões que ficaram sem resposta durante todos esses anos.

Com Ricardo Pereira, Oceana Basílio, Nuno Pardal, Ricardo Barbosa, Rafael Gomes, bem como a voz off de Carlos Oliveira, "Golpe de Sol" é o novo filme de Vicente Alves do Ó, cineasta português com experiência vasta de escrita para teatro, cinema e televisão. Atingiu notoriedade com biopics bem-sucedidos sobre alguns dos poetas mais célebres de Portugal ("Florbela", "Al Berto").

A sessão é na quinta-feira, 26 de setembro, às 22h00, no cinema São Jorge.