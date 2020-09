Estreado no Festival Internacional de Cinema de Valdivia em 2019, "Los Fuertes" desenvolve uma narrativa já anteriormente explorada pelo realizador Omar Zúñiga na curta-metragem "San Cristóbal", vencedora do Teddy Award na Berlinale de 2015.

A história fala-nos do encontro e da paixão entre Lucas e o contramestre Antonio, numa aldeia remota no sul do Chile onde Lucas se encontra a visitar a sua irmã.

À medida que a relação entre os dois homens floresce, vamos conhecendo as motivações e desejos de cada um deles. Será na divergência do futuro que cada um traçou para si mesmo, profundamente marcados pela relação com a família e com o país natal, que se constrói este filme onde o amadurecimento da passagem à idade adulta e a defesa da liberdade e independência pessoais, são os principais vetores de força.

"Los Fuertes" é exibido esta sexta-feira, 18 de setembro, às 21h00, na sessão de abertura do Queer Lisboa no cinema São Jorge. Repete no domingo (20) às 16h00, no mesmo cinema.