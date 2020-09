Parvis, filho de exilados iranianos, leva a vida que pode na sua pequena cidade natal, entregando-se à cultura pop, engates no Grindr e raves.

Depois de ser apanhado a roubar uma loja, é condenado a trabalho comunitário num centro de refugiados, onde conhece os irmãos Banafshe e Amon, que fugiram do Irão. Quando uma atração romântica cresce entre Parvis e Amon, a frágil relação entre os três é posta à prova.

Realizado por Faraz Shariat, "No Hard Feelings" é exibido esta sexta-feira, 25 de setembro, às 22h00, no cinema São Jorge. Repete no sábado (26) às 16h00, no mesmo cinema.