O mais recente filme do realizador iraniano Mohammad Rasoulof, "A Semente do Figo Sagrado", já premiado no Festival de Cannes, concorre desta vez ao Óscar de Melhor Filme Internacional. O que é um conforto e um estímulo para as suas atrizes exiladas em Berlim.

A longa-metragem, muito crítica da teocracia no poder em Teerão, não foi selecionado em nome do seu país de origem. Representará a Alemanha que o coproduziu – com a França – e para onde fugiram não só o cineasta, mas também três das principais atrizes, por medo da repressão.

“É realmente um momento mágico para nós”, disse Setareh Maleki, 32 anos, numa entrevista conjunta concedida à agência France-Presse (AFP) com as suas duas amigas atrizes, que agora vivem como refugiadas na capital alemã.

Está entusiasmada com o facto de “um projecto realizado com tão poucos recursos e uma equipa tão pequena ter conseguido um lugar no maior evento cinematográfico do mundo”.

Cinema "rebelde"

Niusha Akshi, 31 anos, vê isso como uma homenagem ao “cinema independente que não se submeteu e que diz o que quer”.

No estilo de um 'thriller' emocionante, o filme disseca o funcionamento íntimo da opressão autocrática no Irão através do prisma do interior de uma família oprimida e de um conflito entre gerações.

Por um lado, está o pai, recém-nomeado para o tribunal revolucionário de Teerão, que se torna uma peça zelosa da engrenagem do regime para condenar os participantes nas manifestações após a morte de Mahsa Amini, a jovem detida no final de 2022 por não ter respeitado o rigoroso código de vestuário religioso.

O patriarca tem de enfrentar a rebelião das suas duas filhas, que secretamente apoiam a revolta, enquanto a mãe tenta no meio evitar a rutura.

“Filmámos em condições muito invulgares”, lembra Mahsa Rostami, que interpreta a irmã mais velha.

A equipa juntou-se clandestinamente no início de 2024. As atrizes concordaram em apresentar-se sem lenço na cabeça, violando assim as regras oficiais. O próprio cineasta Mohammad Rasoulof, já na mira do regime, não esteve presente no local.

“Tínhamos medo quando aparecíamos perante as câmaras, temíamos sempre que as filmagens fossem interrompidas” pelas autoridades, conta Mahsa Rostami, 32 anos.

Foi “muito stressante e difícil, mas ao mesmo tempo uma experiência muito positiva”, acrescenta Setareh Maleki, que interpreta a irmã mais nova. “No Irão, estamos habituados a viver clandestinamente, em locais escondidos. E lá, éramos verdadeiramente nós mesmas.”

As próprias três atrizes participaram do protesto “Mulher, vida, liberdade” após a morte de Mahsa Amini. Um movimento mostrado na longa-metragem através de vídeos retirados das redes sociais.

“Nós mesmas fazemos parte do povo, estávamos na rua, atirando pedras e recebendo-as, também sendo atingidos por balas. Para mim, representar neste filme foi uma forma de transmitir toda a coragem que tive em mim”, confidencia Nousha Akhsi, que interpreta uma estudante amiga das irmãs que ficou cega no olho por um tiro da polícia.

A sofrer do exílio

Mahsa Rostami, Niousha Akhshi e Setareh Maleki a falar com a agência France-Presse a 28 de janeiro de 2025, em Berlim

Assistir aos Óscares tem um sabor agridoce. Porque agora - tal como o realizador, condenado a oito anos de prisão no seu país - elas têm a perspetiva de uma vida no exílio, longe do Irão.

“Sofro com isso no fundo do meu coração”, diz Mahsa Rostami, com o rosto fechado. Mas para todas as três, foi o preço a pagar.

“Se filmarmos no Irão um filme sem lenço na cabeça, somos obrigadas a abandonar o país” para escapar às represálias e continuar a trabalhar, assume Nousha Akhsi.

“Poderia ter ficado, mas isso significaria ir a tribunal, sem saber que sanção me esperava, e viver em stress permanente”, acrescenta Setareh Maleki.

A partir de Berlim, onde estão a melhorar o seu alemão, apoiarão o filme por toda a Europa e esperam em breve embarcar em novos projetos no cinema ou no teatro.

No Irão, apesar da repressão, querem acreditar numa liberalização inevitável do regime, porque as mudanças estão a ocorrer “passo a passo” na sociedade, diz Mahsa Rostami.

“As gerações mais jovens já não estão preparadas para aceitar as coisas como são”, assegura Nousha Akhsi.