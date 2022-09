A história faz parte da saga oficial "James Bond": após quatro filmes em apenas sete anos, Pierce Brosnan recebeu uma chamada em 2004 quando estava nas Bahamas a informá-lo que a sua missão como 007 tinha chegado ao fim. Estava com 51 anos.

Mais tarde, o ator contou que se sentiu aliviado por estar livre, mas na altura, a reação não foi a melhor: "É muito frustrante que os filhos da p*** puxaram o tapete quando o fizeram”, disse numa célebre entrevista à Playboy em 2005.

O seu sucessor foi Daniel Craig, que andou pela saga e pelo mundo durante cinco filmes entre 2006 e 2021. Com a sua saída, os produtores prometem outra reinvenção e procuram um novo ator para "os próximos 10-12 anos".

Adivinhando a pergunta da revista GQ, Pierce Brosnan não foi de modas: "Quem deve fazê-lo? Não estou interessado".

"Será interessante ver quem é que eles conseguem, quem será o homem. Seja quem for, desejo-lhe o melhor", acrescentou, mas o jornalista escreve que o tom indica que o ator talvez não ache isso tão interessante como diz.

"007: Sem Tempo Para Morrer"

Questionado sobre se está atualizado com a saga, Brosnan revelou com a resposta ser apenas um espectador esporádico (não viu "007: Casino Royale" , de 2006; "007: Quantum of Solace", de 2008; e "007: Spectre", de 2015) e deixou nas entrelinhas que não gostou da despedida de Craig com "007: Sem Tempo Para Morrer", de 2021.

"Vi o último e vi '007: Skyfall' [2012]. Adoro '007: Skyfall'. O último não me deixou muito convencido", revelou.

"O Daniel dá sempre tudo. Muito corajoso, muito forte. Mas...", elogiou antes de deixar por acabar o que estava a pensar.