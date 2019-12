Ávido cinéfilo formado por muitos anos a trabalhar num clube de vídeo, já é uma tradição ficarem a saber-se por esta altura quais são os melhores filmes do ano para Quentin Tarantino.

Sem presença nas redes sociais, os eleitos de 2019 chegaram através de Erick Weber, jornalista da Entertaiment Weekly, que na segunda-feira à noite encontrou o realizador de "Era Uma Vez... em Hollywood".

O filme do ano para Tarantino é "O Irlandês", a épica saga sobre o crime organizado nos Estados Unidos do pós-guerra de Martin Scorsese, que juntou Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci.

O segundo filme é de terror e chama-se "Rastejantes", de Alexandre Aja, sobre pai e filha fechados numa casa inundada durante uma tempestade e rodeados de crocodilos.

A terceira escolha é no mesmo género, "De Stephen King - Doutor Sono", de Mike Flanagan: trata-se da continuação oficial de "Shining", à volta do agora adulto Dan Torrence (Ewan McGregor), que víamos no filme de Stanley Kubrick a pedalar no seu triciclo pelos infindáveis corredores do Overlook Hotel.