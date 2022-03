O filme "A Idade do Gelo: As Aventuras de Buck" estreou-se a 25 de março no Disney+ e foca-se nas personagens de Buck, Crash e Eddie. O SAPO Mag esteve à conversa com o realizador John Donkin e a produtora do filme Lori Forte. Veja a entrevista no vídeo abaixo.

Seis anos depois da última aventura, a saga "A Idade do Gelo" regressa com um novo filme onde o protagonista é o irreverente Buck Wild e a comédia serve de pano de fundo para os muitos formatos da família. Buck Wild, doninha que usa uma pala porque perdeu um olho numa luta feroz com um T-Rex, apareceu pela primeira vez em "A Idade do Gelo 3", e voltou na última iteração, "A Idade do Gelo 5", em 2016. No sexto filme da saga, já disponível no serviço de streaming Disney+, ganha profundidade e um passado onde entra a misteriosa Zee, uma nova personagem feminina.