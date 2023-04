Rachel McAdams sentiu-se culpada quando, assim que se tornou uma estrela, recusou cinco grandes projetos que se tornariam grandes sucessos de bilheteira.

Como revela um novo perfil, num espaço de apenas dois anos a atriz canadiana recusou propostas para "O Diabo Veste Prada", "007: Casino Royale", "Missão: Impossível III", "Homem de Ferro" e uma nova versão de "Olho Vivo".

Tudo porque decidiu fazer uma pausa e regressar ao seu país após os sucessos consecutivos que lançaram a sua carreira: "Mena Girls" e "O Diário da Nossa Paixão".

"Sem dúvida que há coisas do género 'Gostava de ter feito aquilo'. [Mas] dou um passo atrás e digo 'Aquela era a pessoa certa para aquilo", recorda quase 20 anos depois nas declarações à Bustle.

Lançados entre 2006 e 2008, os filmes foram grandes sucessos comerciais e, num dos casos, em vez de entrar no filme que iniciou o Universo Cinematográfico Marvel, esperou por "Doutor Estranho", de 2016.

"Senti-me culpada por não capitalizar a oportunidade que me estava a ser dada porque sabia que estava uma posição de grande sorte. Mas também sabia que não combinava muito com a minha personalidade e com o que eu precisava para manter a sanidade. Definitivamente que houve alguns momentos de ansiedade em que me perguntei se estava apenas a atirar tudo fora e 'por que estava a fazer aquilo?'", continuou sobre a pausa na carreira.

"Demorei anos a perceber o que intuitivamente estava a fazer", concluiu a atriz, que viria a ser nomeada para os Óscares por "O Caso Spotlight" (2015).