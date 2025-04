Foi divulgado um novo trailer de "28 Anos Depois", quatro meses após o primeiro, que se tornou viral.

Com estreia marcada em Portugal para 19 de junho, a muito aguardada sequela dos clássicos de terror "28 Dias Depois" (2002) e "28 Semanas Depois" (2007) é o regresso aterrorizante ao mundo distópico da saga e junta a dupla do primeiro filme, o realizador Danny Boyle, vencedor dos Óscares com "Quem Quer Ser Bilionário", e o argumentista Alex Garland.

Estão previstas mais duas sequelas, a primeira das quais, "28 Years Later Part II: The Bone Temple" já foi rodada, com realização de Nia DaCosta ("Candyman", "As Marvels") e escrita por Boyle e Garland.

O elenco principal é formado por Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Erin Kellyman e Edvin Ryding.

Quem também regressa é Cillian Murphy, cuja carreira disparou com o protagonismo de "28 Dias Depois", mas o trailer continua a esconder o vencedor do Óscar de Melhor Ator por "Oppenheimer".

Descreve a sinopse oficial: "Passaram quase três décadas desde que o vírus da raiva escapou de um laboratório de armas biológicas e agora, ainda numa quarentena implacavelmente imposta, alguns encontraram forma de existir entre os infetados. Um desses grupos de sobreviventes vive numa pequena ilha ligada ao continente por uma única passagem fortemente defendida. Quando um membro do grupo deixa a ilha numa missão no coração sombrio do continente, descobre segredos, maravilhas e horrores que transformaram não apenas os infetados, mas também outros sobreviventes."

VEJA O TRAILER LEGENDADO.