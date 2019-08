De acordo com um comunicado da Bienal de Veneza, organizadora do festival, o filme "Adults in the Room" será exibido fora de competição, na 76.ª edição do certame dedicado ao cinema, que decorre entre 28 de agosto e 07 de setembro.

O prémio, recorda a bienal, é atribuído a "uma personalidade que tenha feito uma contribuição particularmente original para a inovação no cinema contemporâneo".

O realizador francês de origem grega, de 86 anos, nascido em Loutra-Iraias, como Konstantinos Gravas, deixou a Grécia aos 22 anos para estudar em Paris, onde trabalhou com realizadores franceses como René Clair, René Clement, Henri Verneuil, Jacques Demy, Marcel Ophüls, Jean Giono e Jean Becker.

Foi distinguido com dois Óscares e prémios em Cannes e em Berlim, tendo realizado mais de duas dezenas de filmes, como "O Capital" (2012), sobre as origens da crise financeira, "Golpe a Golpe" (2005), uma efabulação a partir do desemprego, "O Quarto Poder"/"A Cidade Louca" (1997), centrado num repórter de televisão que aproveita um caso no museu de uma pequena cidade para atingir notoriedade, "O Enigma da Caixa de Música" (1989), sobre a identificação de um criminoso nazi, num velho imigrante europeu, nos EUA, "Atraiçoados" (1988), sobre uma agente do FBI, infiltrada no meio rural norte-americano, e "Missing"/"Desaparecido" (1982), sobre a queda da democracia no Chile, e o desaparecimento e assassínio dos opositores da ditadura, pelos fiéis do regime de Pinochet.

A cerimónia de entrega do prémio decorrerá a 31 de agosto, um sábado, na Sala Grande do Palácio do Cinema, em Veneza, às 22:00 locais, antes da estreia mundial do novo filme, uma coprodução franco-grega, interpretada por Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, e Ulrich Tukur.

"Há muitas razões pelas quais Costa-Gavras merece ser nomeado entre os grandes realizadores, mas há uma em particular: ele consegue transformar a política num assunto fascinante, não apenas para quem já é iniciado, mas para o público em geral, usando todos os meios disponíveis no cinema para tocar o maior número possível de espetadores", disse o diretor do Festival de Cinema de Veneza, Alberto Barbera, citado no comunicado.