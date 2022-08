Foi divulgado esta quarta-feira o "teaser trailer" de "Império da Luz", o novo filme de Sam Mendes.

A evocar "a magia da vida, em 24 fotogramas por segundo", o famoso realizador regressa após o grande sucesso do épico de guerra "1917" com "uma história poderosa e comovente sobre a ligação humana e a magia do cinema" que se passa "numa cidade do litoral inglês no início dos anos 1980".

As imagens do trailer deixam deixam pistas para um amor proibido e o racismo naquele que é o primeiro argumento original da autoria do vencedor dos Óscares de "Beleza Americana", que destacou no comunicado oficial do projeto no ano passado a história de amor que se passava dentro e à volta de uma sala de cinema antiga estava muito próxima do seu coração.

O TRAILER LEGENDADO.



Inevitavelmente, este é um dos títulos mais aguardados para a temporada dos prémios ou não juntasse vários vencedores de Óscares: além de Mendes ("Beleza Americana"), encontramos como protagonista Olivia Colman ("A Favorita") e, num papel secundário, Colin Firth ("O Discurso do Rei"), bem como o lendário diretor de fotografia Roger Deakins ("Blade Runner 2049" e "1917"), a dupla de músicos Trent Reznor e Atticus Ross ("A Rede Social" e "Soul - Uma Aventura com Alma") e o editor Lee Smith ("Dunkirk"), com distribuição do estúdio Searchlight Pictures ("Quem Quer Ser Bilionário?", "12 Anos Escravo", "A Forma da Água" e "Nomadland - Sobreviver na América"), que pertence... à Disney.

Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow, Crystal Clarke e Toby Jones são outros atores do elenco, mas ao lado de Olivia Colman surge o jovem Micheal Ward (não é gralha), vencedor de um prémio BAFTA da Academia de Cinema Britânica de Melhor Revelação em 2020 pelo filme "Blue Story" e protagonista da terceira e quarta temporadas da série da Netflix "Top Boy".

"Império da Luz" será exibido no Festival Internacional de Cinema de Toronto em setembro e no BFI London Film Festival em outubro, antes da estreia nos cinemas americanos a 9 de dezembro. Em Portugal, será preciso esperar por 2023, em data por anunciar.