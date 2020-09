Com "Eu Sou o Amor" (2010), o realizador italiano Luca Guadagnino lançou-se numa bem sucedida carreira internacional que inclui "Mergulho Profundo" (2015) e uma nova versão de "Suspiria" (2018), além da recente série para a HBO "We Are Who We Are".

No entanto, o seu trabalho com mais impacto mediático continua a ser "Chama-me Pelo Teu Nome" (2017), sobre a história do primeiro amor de Elio, um precoce rapaz italo-americano de 17 anos, com Oliver (Armie Hammer), um jovem académico americano que chega no verão de 1983 para ser o novo assistente do seu pai.

O filme ganhou o Óscar de Melhor Argumento Adaptado e deu nova projeção à carreira de Armie Hammer e lançou a de Timothée Chalamet, mas no atual debate sobre a falta de representatividade de atores LGBTQ+ em filmes e séries, perguntaram ao realizador se era apropriado escolher atores heterossexuais para interpretarem personagens homossexuais.

"Leio demasiado Freud para levar a série esse tipo de críticas", respondeu durante uma entrevista ao jornal britânico The Independent.