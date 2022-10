James Gunn, o realizador de filmes como “Guardiões da Galáxia” ou “Esquadrão Suicida”, e Peter Safran, produtor de filmes como “Aquaman” ou da trilogia “The Conjuring”, vão ser os principais responsáveis pelos DC Studios, divisão da Warner Bros. Discovery responsável pelos projetos que envolvem a adaptação ao cinema das personagens da DC Comics.

“Estamos honrados por ser os responsáveis por estas personagens da DC que adoramos desde crianças”, disseram Gunn e Safran em declaração à imprensa. “Estamos ansiosos por colaborar com os mais talentosos argumentistas, realizadores e atores do mundo para criar um universo integrado e de várias camadas que ainda permita a expressão individual dos artistas envolvidos. O nosso compromisso para com o Super-Homem, o Batman, a Mulher Maravilha, o Aquaman, a Harley Quinn e o resto da outras personagens da DC só tem paralelo no nosso compromisso com o fascínio pela possibilidade humana que estas personagens representam. Estamos entusiasmados por energizar a experiência de cinema em todo o mundo bem como por contar algumas das maiores, mais belas e grandiosas histórias de sempre”.

James Gunn, que se vai focar no lado criativo dos DC Studios, realizou para a Marvel os dois primeiros filmes da saga “Guardiões da Galáxia”, foi depois demitido na sequência de mensagens antigas nas redes sociais e readmitido algum tempo depois, tendo agora prestes a estrear no Disney+ um especial de Natal com as personagens e tendo ainda na calha um terceiro filme da saga espacial que chegará aos cinemas em maio de 2023. Enquanto esteve fora da Marvel, realizou para a DC o filme “Esquadrão Suicida” e foi responsável pela série televisiva “Peacemaker”. Peter Safran, que se focará mais na vertente do negócio e da produção, geriu uma importante empresa de talentos e produziu para a Warner filmes como “Aquaman”, “Shazam” e “Esquadrão Suicida” além de todo o universo “The Conjuring”.

Michael De Luca e Pamela Abdy, os principais responsáveis pela divisão de cinema da Warner Bros Discovery disseram em declaração que “não podíamos estar mais entusiasmados por James Gunn e Peter Safran se juntarem à equipa e assumirem a liderança do Universo DC. James é um cineasta e um contador de histórias brilhante e Peter é um produtor tremendamente prolífico e bem-sucedido, e tê-los ambos empenhados em trabalhar juntos para criar esta nova era para a DC é literalmente um sonho tornado realidade. Todos partilhamos uma sensibilidade e uma paixão por este universo muito semelhantes e as estrelas não podiam estar mais e melhor alinhadas”.

Os próximos filmes da DC Films, com estreia em 2023, são “Shazam! Fúria dos Deuses”, “The Flash”, “Blue Beetle” e “Aquaman and the Lost Kingdom”, estando agendada para 2024 a sequela de “Joker”, intitulada “Joker: Folie à Deux”.