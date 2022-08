Ruben Ostlund homenageou nas redes sociais Charlbi Dean, que faleceu na segunda-feira num hospital em Nova Iorque, vítima de doença súbita e inesperada aos 32 anos.

A atriz é a protagonista do novo filme do realizador sueco, "Triangle of Sadness", vencedor da Palma de Ouro de Cannes em maio.

"A morte súbita da Charlbi é um choque e uma tragédia. É uma honra ter conhecido e trabalhado com ela. Charlbi tinha um cuidado e uma sensibilidade que entusiasmavam os seus colegas e toda a equipa da rodagem", recordou.

"O pensamento de que ela não estará ao nosso lado no futuro deixa-me muito triste. Neste momento difícil, os meus pensamentos vão para seus entes queridos, a sua família e o seu noivo Luke", conclui o depoimento, referindo-se ao noivado de três anos com o ator e modelo Luke Volker.

Na comédia de denúncia e da sátira mais feroz do mesmo realizador de "O Quadrado" (que ganhou a Palma de Cannes em 2017), em que se destaca Woody Harrelson no elenco, Charlbi Dean e Harris Dickinson interpretam dois modelos a lidar com as realidades e limites da sua relação durante um cruzeiro de luxo, cruzando-se com os mais bizarros passageiros e caóticos acontecimentos, que culminam num acidente que deixa os sobreviventes presos numa ilha deserta.

Com o lançamento internacional a arrancar a 22 de setembro na Dinamarca, "Triangle of Sadness" deveria lançar para um novo patamar a carreira no cinema modelo e atriz sul-africana: o trailer foi revelado na semana passada e o poster que a coloca em grande destaque foi lançado no dia em que morreu.

O filme irá estrear nos cinemas em Portugal com a distribuidora Alambique em data por anunciar.

TRAILER.



POSTER.



Antes deste filme, o trabalho mais importante de Charlbi Dean foi o papel de Syonide durante nove episódios em 2018 da série "Black Lightning" ("Raio Negro" em Portugal).

A atriz nasceu em 5 de fevereiro de 1990, na Cidade do Cabo, África do Sul, e começou a trabalhar como modelo aos 6 anos, antes de iniciar a carreira no cinema aos 20 anos como um papel secundário nas duas populares comédias "Spud" (2010 e 2013), produzidas na África do Sul e com John Cleese.

No cinema, destaca-se ainda o papel principal no filme de terror "Don't Sleep" (2017).

Charlbi Dean ficou oficialmente noiva há quatro meses, revelando nas redes sociais que isso aconteceu no mesmo local da rua de Manhattan onde deram o primeiro beijo.