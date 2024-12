Foi um sucesso o lançamento na quinta-feira, 19 de dezembro, do trailer de "Superman", uma das estreias para os cinemas mais aguardadas de 2025: a estreia está marcada para 10 de julho.

As imagens revelam David Corenswet em ação como o novo Super-Homem e o jornalista Clark Kent, Rachel Brosnahan como aa intrépida jornalista Lois Lane, e Nicholas Hoult como o vilão Lex Luthor, além de outras personagens icónicas do universo DC a fazer a sua estreia no cinema de imagem real, como o Lanterna Verde Guy Gardner (Nathan Fillion), Mister Terrific (Edi Gathegi), Hawkgirl (Isabela Merced), e o cão Krypto, que veio com o protagonista do planeta Krypton.

Ao som de uma versão de guitarra elétrica da icónica banda sonora que John Wiliams compôs para o filme de 1978 protagonizado por Christopher Reeve, o trailer foi muito bem recebido e na sexta-feira, o realizador e co-presidente da DC Studios James Gunn agradeceu aos fãs nas redes sociais.

“O Krypto realmente levou-nos a casa: com mais de 250 milhões de visualizações e um milhão de mensagens nas redes sociais, ‘Superman’ é oficialmente o trailer mais visto e mais comentado da história da DC e da Warner Bros. Isto é por causa de todos vocês: obrigado! Estamos incrivelmente gratos e, acima de tudo, entusiasmados para partilhar este filme com vocês em julho. Boas Festas!”, escreveu Gunn no X (antigo Twitter).

Com 365 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas, o recorde do trailer mais visto de sempre pertence a “Deadpool & Wolverine”. O recorde anterior da DC e da Warner pertencia ao de “Joker: Loucura a Dois, com 167 milhões.

Com a modelo portuguesa Sara Sampaio como Eve Teschmacher, a assistente e cúmplice de Lex, o elenco de "Superman" junta ainda María Gabriela de Faría, Skyler Gisondo, Sean Gunn e Anthony Carrigan, entre outros.

VEJA O TRAILER LEGENDADO: