Após ter sido despedido no verão de 2018 pela polémica causada por antigas mensagens polémicas nas redes sociais sobre temas como o Holocausto, a violação e a Sida, James Gunn passou dos "Guardiões da Galáxia" da Marvel para os supervilões de "O Esquadrão Suicida" da DC.

O realizador revelou que só impôs duas condições à Warner Bros para fazer o filme depois de acabar o argumento. Uma delas levantou dúvidas a alguns executivos do estúdio, mas acabou por ser "validada" pelo sucesso de "Joker".

"Quando terminei [o argumento], pediram-me para realizá-lo e disse que o faria sob duas condições, ambas detestadas por eles", explicou numa entrevista ao Indiewire.

"Uma delas era que era preciso ter classificação etária R [o equivalente a maiores de 16 anos, reservada para temáticas, vocabulário e imagens apropriadas a um público mais adulto]. A outra é que precisava de fazer o filme em Atlanta, Geórgia, porque o meu pai estava a morrer e vivia em St. Louis, e eles queriam filmar no Reino Unido. Não poderia estar tão longe do meu pai. Na verdade, a do Reino Unido era a maior [condição], porque é muito mais caro de rodar por causa de todas essas coisas de impostos nos EUA", acrescentou.

Segundo James Gunn, a classificação R era necessária porque "O Esquadrão Suicida" era o seu "filme de guerra" e não era fã dos títulos do género que evitavam mostrar as repercussões da violência para evitar a exclusão das salas do público adolescente.

Entra a violência, "gore", palavrões, uso de drogas e "nudez explícita breve", "O Esquadrão Suicida" ganhou o seu R (e o maiores de 16 em Portugal), mas o sucesso comercial e artístico de "Joker", com a mesma classificação, no outono de 2019 ajudou a aliviar a pressão e dúvidas do estúdio.

"O 'Joker' estreou depois de estarmos bem adiantados na nossa coisa e na rodagem, o que foi muito bom para mim. Tirou algumas dúvidas em relação à dimensão que pode alcançar um filme com classificação R nas bilheteiras ", confirmou.

Com Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney e a portugesa Daniela Melchior, entre outros, "O Esquadrão Suicida" está em exibição nos cinemas portugueses.

