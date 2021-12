Paul Schrader tem uma das listas mais originais de melhores filmes de 2021: o realizador e argumentista colocou em primeiro lugar o seu próprio trabalho, "The Card Counter - O Jogador".

Também eleito como um dos melhores do ano pelo antigo presidente dos EUA Barack Obama, o 'thriller' com Oscar Isaac e Tiffany Haddish conta a história de um ex-interrogador militar que se torna num jogador assombrado por fantasmas das suas decisões do passado.

A lista foi enviada ao 'site' de cinema Screen Slate, que pedira originalmente uma lista de filmes que tinham sido "descobertos" pela primeira vez este ano pelo argumentista de "Taxi Driver" e "O Touro Enraivecido" e também o aclamado cineasta de "American Gigolo", "A Felina" ou "No Coração da Escuridão".

Paul Schrader com Oscar Isaac na rodagem de 'The Card Counter - O Jogador'

Logo a seguir ao seu filme, Paul Schrader colocou como os melhores de 2021 "Memoria", rodado na Colômbia pelo tailandês Apichatpong Weerasethakul com Tilda Swinton, e "A Ilha de Bergman", de Mia Hansen-Løve.

Seguem-se "Mães Paralelas", de Pedro Almodóvar", e "Belfast", de Kenneth Branagh, um dos favoritos à próxima edição dos Óscares.

"A Hero", do iraniano Asghar Farhadi (grande favorito ao Óscar de Melhor Filme Internacional) e "The Rescue" (um documentário sobre a missão de salvamento para resgatar um grupo de adolescentes de uma equipa de futebol e do seu treinador da caverna de Tham Luang, na Tailândia), antecedem o segundo filme norte-americano de ficção na lista a seguir ao do próprio Schareder: a nova versão do musical "West Side Story", de Steven Spielberg, está em oitavo lugar.

A lista fecha com o documentário da Apple TV+ sobre os Velvet Underground e "Spener", uma ficção que retrata Diana durante as festividades do Natal de 1991 de Pablo Larrain com Kristen Stewart.