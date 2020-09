A vida do pianista Lang Lang vai ser adaptada ao cinema pelo realizador Ron Howard, a partir do livro de memórias "Journey of a Thousand Miles", escrito pelo músico da Deutsche Grammophon, com David Ritz.

A notícia, avançada pelo jornal especializado The Hollywood Reporter, citava a produtora Imagine Entertainment, de Ron Howard e Brian Grazer, adiantando que "Journey of a Thousand Miles", uma "viagem de mil milhas" desde a infância de Lang Lang, no nordeste da China, até às principais salas de concerto a nível mundial, será adaptada pelos argumentistas Michele Mulroney e Kieran Mulroney, os responsáveis pelos guiões de "Power Rangers" e "Sherlock Holmes: A Game of Shadows".

"A história de Lang Lang é de determinação, paixão, sacrifício e de força interior contra a adversidade", disseram Ron Howard e o produtor Brian Grazer, a propósito do pianista de origem chinesa, nascido em 1982, quando a Revolução Cultural dava lugar à estratégia "um regime, dois sistemas", do líder de Pequim Deng Xiaoping.

"Este filme é uma ponte entre duas culturas que partilham verdades universais sobre as dificuldades que atravessamos na procura de grandeza", acrescentaram.

Lang Lang

Vencedor do Óscar de Melhor Filme e Melhor Realização por "Uma Mente Brilhante" (2001), a filmografia de Howard, como realizador, inclui títulos como "Splash - A Sereia" (1984), "Apollo 13" (1995), "Cinderella Man" (2005), "O Código Da Vinci" (2006), "Frost/Nixon" (2008), "Anjos e Demónios" (2009), "Rush - Duelo de Rivais" (2013) e "Han Solo: Uma História de Star Wars" (2018).

Howard tem para estrear o projeto "Hillbilly Elegy", adaptação cinematográfica das memórias de J.D. Vance, com Haley Bennet, Amy Adams e Glenn Close, e estreou no ano passado um documentário de quase duas horas sobre o tenor Luciano Pavarotti.

O financiamento de "Journey of a Thousand Miles", de acordo com a produtora, vem dos estúdios AGC de Stuart Ford, através da CAA Media Finance.

Lang Lang será produtor executivo do filme, com Jean-Jacques Cesbron, presidente da Columbia Artists, que o representa. A Polygram Entertainment, do grupo Universal, que também detém a Deutsche Grammophon, associa-se ao projeto.

Ron Howard planeia iniciar as filmagens do novo filme, na China e nos Estados Unidos, quando tiver terminado "Thirteen Lives", sobre o resgate de uma equipa de 12 crianças e do seu treinador, numa gruta na Tailândia.

"Sonha em grande, trabalha duramente e acredita sempre em ti mesmo", disse Lang Lang sobre o projeto, que acredita poder vir a inspirar jovens em todo o mundo a nunca se esquecerem de que "são totalmente únicos".

No início do mês, Lang Lang, 38 anos, publicou o seu mais recente álbum, dedicado às "Variações Goldberg", de Johann Sebastian Bach.