"Vingadores: Endgame" está a cerca de cinco milhões de superar os 2,788 mil milhões de dólares da superprodução de James Cameron.

O filme, que encerra um ciclo de 22 filmes do universo cinematográfico Marvel (MCU), que por uma década se interligaram, com super-heróis como Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Viúva Negra, Hulk e Gavião Arqueiro, voltou a ser exibido com cenas extra em cerca de 1.400 salas dos Estados Unidos, após estrear em 26 de abril.

"James Cameron sempre foi um ídolo para nós, alimentou a nossa paixão desde o começo, e estar tão perto de um dos seus grandes filmes é muito especial", disse Anthony Russo na maior convenção sobre cultura pop do mundo, realizada anualmente em San Diego (Califórnia, EUA).

Os irmãos disseram que "adorariam trabalhar novamente com a Marvel", mas por enquanto estão focados em outros projetos.

A dupla também apresentou o trailer de "21 Bridges", protagonizado pelo ator de "Black Panther", Chadwick Boseman, e que será lançado em setembro.

O drama de ação é sobre um detetive que fecha as pontes e túneis de Manhattan para caçar um assassino de polícias, num filme com muitos tiroteios e perseguições.

Em outubro começarão a rodar "Cherry", que será protagonizado pelo ator de "Homem-Aranha" Tom Holland, e apresentará um olhar "maduro" sobre a crise dos opióides nos Estados Unidos, baseado no livro homónimo lançado em 2018 e cuja ação se passa em Cleveland, Ohio, a cidade natal dos cineastas.

"Essa crise afetou as nossas famílias, então esse filme é profundamente pessoal", disse Anthony. "O Joe e eu estamos agora numa posição em que podemos fazer esse tipo de filmes, queremos usar esse capital que construímos", disse.

Os irmãos Russo estão também a produzir "Dhaka" --um filme com Chris Hemsworth ("Thor") filmado na Índia e dirigido por Sam Hargrave-- e uma nova versão de "O caso Thomas Crown" com Michael B. Jordan, que também esteve em "Black Panther".

Os cineastas trabalharão também em adaptações do anime japonês "Battle of the Planets" e da graphic novel "Grimjack", assim como numa colaboração com a Netflix baseada no jogo "Magic: The Gathering".