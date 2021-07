Jordan Peele partilhou com os seus seguidores nas redes sociais o título e o poster do seu próximo filme de terror: "Nope" [um informal "Não" em tradução literal].

Com estreia anunciada para 22 de julho de 2022, não são conhecidos mais detalhes além de que também será um filme de terror, como aconteceu com "Foge" (2017) e "Nós" (2019), grandes sucessos de público e crítica que abordavam questões raciais e sociais.

O primeiro filme valeu a Jordan Peele um Óscar de Melhor Argumento Original.

"Nope" será o reencontro do realizador com Daniel Kaluuya, o protagonista de "Foge" e que ganhou em abril o Óscar de Melhor Ator Secundário com "Judas e o Messias Negro".

Os outros protagonistas são a atriz e cantora Keke Palmer e Steven Yeun, que também esteve na cerimónia dos Óscares nomeado para Melhor Ator por "Minari".

VEJA O POSTER.

"Antes de "Nope", chegará a 26 de agosto aos cinemas "Candyman", que Jordan Peele produziu e escreveu, descrito como uma "sequela espiritual" do filme de terror com o mesmo título de 1992, que se chamou "O Assassino em Série" em Portugal.