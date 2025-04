Daniel Kaluuya, o ator de "Foge" (2017), "Black Panther" (2018), "Nope" (2022) e vencedor de um Óscar por "Judas e o Messias Negro" (2021), será um dos membros do júri da Semana da Crítica no 78.º Festival de Cinema de Cannes, anunciaram os organizadores na terça-feira.

Rodrigo Sorogoyen vai presidir ao júri do programa paralelo do festival, numa repetição do convite ao realizador espanhol após ele ter sido forçado a desistir do cargo no ano passado por motivos pessoais.

"Para acompanhá-lo na sua missão, estará rodeado pelo jornalista marroquino Jihane Bougrine, pelo diretor de fotografia franco-canadiano Josée Deshaies, pela produtora indonésia Yulia Evina Bhara e pelo ator britânico vencedor do Óscar Daniel Kaluuya", explicou o comunicado de imprensa da 64.ª Semana da Crítica, publicado no seu site.

O evento começará a 14 de maio, um dia após o início do Festival de Cinema de Cannes, que revelará a sua seleção de filmes esta quinta-feira.

A Semana da Crítica aceita apenas documentários e primeiros e segundos filmes de realizadores, com o objetivo de promover novos talentos. O diretor de fotografia Rui Poças fez parte do júri da edição de 2023.

"A Semana da Crítica demonstra, sem dúvida, o seu apoio e a crença na geração mais jovem de cineastas. Se espaços como este não existissem, continuaríamos a premiar, projetar e dar voz apenas a carreiras consolidadas, passando ao lado de interesses e formas emergentes", explicou Sorogoyen, citado no comunicado oficial.

A Semana concede um Grande Prémio, um Prémio Discovery para a Melhor Curta ou Média-metragem, o Prémio da Fundação Louis Roederer para o Melhor Ator ou Atriz Estreante e um Prémio French Touch para o trabalho mais criativo.

Também participa nas deliberações da Caméra d'Or, prémio que Cannes concede, em todas as competições, ao Melhor Primeiro Filme do festival.

Nascido em 1981, Sorogoyen é um realizador e produtor que transita com igual facilidade nas áreas do cinema e da televisão.

É o autor de "As Bestas", que estreou em Cannes em 2022 e ganhou prémios de Melhor Filme na Espanha e na França, além de ser um sucesso de bilheteira.

Também é autor de "El Reino", outro filme de sucesso na Espanha, assim como da série de televisão "Los Años Nuevos" (2024).

A 78.ª edição do Festival de Cinema de Cannes decorrerá de 13 a 24 de maio.