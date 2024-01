"Thunderbolts", um dos próximos filmes da Marvel, ficou sem Steven Yeun.

Revelado na série "The Walking Dead" (2010-2016) como o saudoso Glenn, o ator de 40 anos ganhou aclamação com "Em Chamas" (2018) antes de ser nomeado para um Óscar com "Minari" (2020) e destacar-se novamente em "Nope" (2022). Mais recentemente, foi um dos protagonistas da comédia negra "Beef", uma minissérie de grande sucesso da Netflix.

Foi em fevereiro do ano passado que a imprensa norte-americana adiantara em fevereiro que teria um papel importante no último título da fase 5 do Universo Cinematográfico, mas também nos filmes seguintes.

Como é habitual, o estúdio nunca tinha confirmado o 'casting', mas com o início do ano chegou a informação que o ator abandonou o projeto por conflitos de agenda provocados pelo adiamento da produção para este ano por causa das greves dos argumentos e atores de Hollywood, que paralisou a indústria praticamente entre maio e o fim de outubro.

Segundo uma "indiscrição" em novembro de Robert Kirkman, o criador precisamente da banda desenhada "The Walking Dead", Steven Yeun até já tinha testado o guarda-roupa para o papel do Sentinela, uma das personagens mais poderosas da Marvel e o equivalente ao Super-Homem (já o seu alter-ego é um homem de meia-idade sem nada que faça desconfiar que é um super-herói).

Parte da fase seis do MCU, "Thunderbolts" irá juntar um grupo formado por Bucky Barnes (Sebastian Stan), Fantasma (Hannah John-Kamen), Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Yelena Belova (Florence Pugh), Guardião Vermelho (David Harbour) e a Taskmaster (Olga Kurylenko), além de John Walker (Wyatt Russell).

Realizado por Jake Schreier (de "Robot e Frank" e "Cidades de Papel"), a estreia nos cinemas está anunciada para 25 de julho de 2025.