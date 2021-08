A Hello Sunshinhe, produtora de Reese Witherspoon com foco nas mulheres e que lançou o sucesso televisivo "Big Little Lies", vai ser vendida a uma nova empresa em rápida expansão em Hollywood que procura entrar no mercado de streaming.

O negócio será milionário: o investimento maioritário da empresa não identificada - apoiada pelo grupo americano de capital privado Blackstone -, anunciado esta segunda-feira, avalia a Hello Sunshine em 900 milhões de dólares, de acordo com o "Wall Street Journal" e o canal CNBC.

"Comecei esta empresa para mudar a forma como as mulheres são vistas nos media", disse Reese, referindo-se à produtora, que lançou ainda séries como "The Morning Show" e "Little Fires Everywhere".

O acordo com a Blackstone "vai permitir-nos produzir mais histórias globalmente, divertidas, impactantes e esclarecedoras, sobre mulheres".

A nova empresa será comandada pelos ex-executivos da Disney Kevin Mayer e Tom Staggs. O seu lançamento ocorre no momento em que gigantes de Hollywood competem para expandir os seus serviços de streaming, com Netflix, Disney +, HBO Max e Amazon Prime Video famintas por conteúdo.

Reese Witherspoon, 45 anos e com um Óscar de Melhor Atriz por Walk the Line, entrou com força no mercado da produção nos últimos anos, embora também protagonize, ao lado de Jennifer Aniston, o sucesso da Apple TV+ "The Morning Show".

A atriz continuará a supervisionar as operações diárias da Hello Sunshine, juntamente com a diretora executiva Sarah Harden, de acordo com um comunicado conjunto.