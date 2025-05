A Disney revelou na terça-feira o teaser trailer de "Zootrópolis 2", a sequela do filme vencedor do Óscar de 2016 que reimaginava a Terra sem humanos e é para muitos fãs um dos melhores filmes do estúdio dos últimos 15 anos.

Juntando os polícias novatos Judy Hopps (voz de Ginnifer Goodwin) e Nick Wilde (voz de Jason Bateman), e um misterioso réptil Gary De'Snake (voz de Ke Huy Quan), o teaser serve principalmente para apresentar antigas e novas personagens, além da canção original "Zutu", do "melhor grupo techno de lemingues de Zootrópolis".

No elenco original de vozes destacam-se ainda Fortune Feimster, Quinta Brunson e Shakira, que regressa como Gazelle.

VEJA O TRAILER.



"Judy e Nick seguem o rasto de um grande mistério quando Gary De'Snake chega a Zootrópolis e vira a metrópole animal de pernas para o ar. Para resolverem o caso, têm de se infiltrar em zonas inesperadas da cidade, onde a sua parceria é posta à prova como nunca antes", resume a sinopse oficial do filme, que chega aos cinemas portugueses a 27 de novembro.

O comunicado da Disney destaca o diretor criativo e realizador Jared Bush, que também escreveu o argumento, sobre o que se pode esperar da sequela: "Estamos muito entusiasmados por dar as boas-vindas a todos os que regressam à metrópole animal escandalosa e extensa de Zootrópolis, e levar o público numa viagem hilariante e selvagem a partes da cidade que nunca visitámos antes. Quer se trate dos pântanos de mamíferos semi-aquáticos, das vastas dunas do deserto ou de mistérios ainda maiores, os nossos heróis, Judy e Nick, vão conhecer muitos novos amigos e descobrir ainda mais sobre o mundo, sobre eles próprios e sobre uma nova cobra na cidade.”