Para muitos fãs, Harrison Ford será sempre associado às personagens de Han Solo e Indiana Jones, que representou em vários filmes ao longo de muitos anos.

Numa nova entrevista, o ator revelou qual é a pergunta mais habitual feita pelos super fãs de "Star Wars"... e a resposta inesperada a que têm direito.

Com um palavrão pelo meio, revela ao jornalista da revista Esquire: "Geralmente, eles perguntam-me 'Se houvesse uma luta entre o Han Solo e o Indiana Jones, quem é que ganhava?'".

Sem perder o embalo, acrescenta: "E eu respondo 'Eu, parvalhão! Não quero estar para aqui a inventar m**** desse género. Estás a perguntar-me essa porcaria para quê?'".

Após ter dito adeus a Han Solo com a terceira trilogia de 2015 a 2019, Ford faz o mesmo com o quinto filme sobre o mais famoso arqueólogo do cinema: "Indiana Jones e o Marcador do Destino" chega aos cinemas a 30 de junho.

TRAILER LEGENDADO.