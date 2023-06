O filme “Restos do Vento”, de Tiago Guedes, e as coproduções portuguesas “Paloma”, de Marcelo Gomes, e “A Viagem de Pedro", de Laís Bodanzky, estão nomeados para os prémios da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais.

O Grande Prémio do Cinema Brasileiro, cujos finalistas foram anunciados na quarta-feira, é uma iniciativa daquela academia e reconhece a produção brasileira de cinema e audiovisual em várias categorias, nomeadamente longas e curtas-metragens de ficção e documentário, representação e séries de televisão.

Entre os nomeados, na categoria de Melhor Filme Ibero-Americano, está a longa-metragem portuguesa “Restos do Vento”, de Tiago Guedes, protagonizada por Albano Jerónimo e Nuno Lopes e produzida pela Leopardo Filmes.

Já exibido em vários festivais internacionais, "Restos do Vento" foi premiado este ano nos Sophia, da Academia Portuguesa de Cinema.

Com dez nomeações dos prémios brasileiros surge “A Viagem de Pedro”, da realizadora brasileira Lais Bodanzky, e que foi coproduzido pela portuguesa O Som e a Fúria.

O filme imagina a travessia atlântica de Pedro I, imperador do Brasil (Pedro IV de Portugal), em 1831, abdicando do trono brasileiro rumo a Portugal para enfrentar o irmão, Miguel I.

"A Viagem de Pedro" foi rodado no Brasil e em Portugal e é protagonizado por Cauã Reymond, contando ainda com as interpretações de Victoria Guerra, Luise Heyer, Francis Magee, Isabél Zuaa, Rita Wainer, Welket Bungué, entre outros.

O filme é candidato, por exemplo, a Melhor Longa-Metragem, Realização, Melhor Ator, Argumento Original e Direção de Arte.

Para os prémios brasileiros, também está nomeado, em oito categorias, o filme “Paloma”, de Marcelo Gomes, coproduzido pela portuguesa Ukbar Filmes.

O filme é sobre Paloma, “uma mulher trans que está decidida a realizar seu maior sonho: um casamento tradicional, na igreja, com o seu namorado, Zé”, lê-se na sinopse.

A atriz Kika Sena está nomeada para melhor representação feminina, por um filme que está ainda indicado para melhor realização, banda sonora ou argumento original.

O filme mais nomeado para a 23.ª edição dos prémios da academia brasileira é “Medida Provisória”, realizado por Lázaro Ramos, com 15 nomeações.

A cerimónia de anúncio e entrega dos prémios está marcada para 23 de agosto, no Rio de Janeiro.