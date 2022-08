A Cinemateca e o Queer Lisboa vão apresentar em setembro uma retrospetiva dedicada ao coletivo GGRC (Gay Girls Riding Club), que nos anos 1960 começou a fazer filmes de paródia ao cinema de Hollywood.

“Notes on Camp: o Delírio Drag do Gay Girls Riding Club” é uma viagem pelo universo ‘camp’, através da revisitação dos filmes criados por aquele coletivo, formado no final dos anos 1950 em Los Angeles por um grupo de homens que se juntava aos domingos para andar a cavalo em Griffith Park, e que começou a organizar festas ‘drag’ (as “Annual Halloween Balls”), que persistiram até finais da década de 1980, anunciou a Cinemateca, em comunicado.

No início da década de 1960, o coletivo começou a produzir filmes, que mais não eram do que paródias a títulos clássicos do cinema feito em Hollywood como “Suddenly, Last Summer”, recriado como “Suddenly, Last Sunday”, ou “What Really Happened to Baby Jane”, paródia a “What Ever Happened to Baby Jane?”, “com uma forte marca ‘camp’ e protagonizados por atores que participavam em festas organizadas pelo coletivo”.

Ao todo, o GGRC produziu sete filmes entre 1962 e 1972, todos realizados por Ray Harrison, que a princípio usava o pseudónimo Connie B. de Mille.

Destes filmes, cinco foram recentemente restaurados - os outros dois estão considerados desaparecidos – e vão integrar a retrospetiva, revelando “uma técnica apurada, assim como um irónico olhar sobre o próprio estilo ‘camp’”, características a que não será alheio o facto de estes filmes terem tido o apoio de equipas técnicas e artísticas oriundas da indústria de Hollywood.

A Cinemateca revela ainda que a retrospetiva incluirá, complementarmente, os filmes que deram origem às obras do GGRC.

Assim, serão apresentados “All About Alice” (1972), a partir de “All About Eve”, de Joseph L. Mankiewicz (1950); “Always on Sunday” (1962), a partir de “Never on Sunday”, de Jules Dassin (1960); e “What Really Happened to Baby Jane?” (1963), a partir de “What Ever Happened to Baby Jane?”, de Robert Aldrich (1962).

Incluídos na retrospetiva estão também “The Spy on the Fly” (1967), uma paródia aos filmes de James Bond, e “The Roman Springs on Mrs. Stone” (1963), que parodia “The Roman Spring of Mrs. Stone”, de José Quintero (1961).

Serão ainda apresentados os originais “Suddenly, Last Summer”, de Joseph L. Mankiewicz (1959) e “Goin’ to Town”, de Alexander Hall (1935).

O Queer Lisboa decorrerá de 16 a 24 de setembro.