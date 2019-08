O 25º filme da saga oficial de 007 já tem título: “No Time to Die”, com estreia em abril de 2020.

O nome acaba de ser divulgado na conta oficial de James Bond no Twitter, com um vídeo onde o protagonista Daniel Craig surge a caminhar na típica pose de 007, com as letras do título a alinharem-se ao seu redor.

A produção divulgou também uma primeira sinopse oficial: “Em No Time To Die, Bond deixou o serviço ativo e goza uma vida tranquila na Jamaica. Essa paz dura pouco e termina quando o seu velho amigo Felix Leiter, da CIA, lhe aparece a pedir ajuda.

A missão de resgatar um cientista raptado acaba por ser muito mais traiçoeira que o esperado, levando Bond a perseguir um misterioso vilão armado com uma tecnologia nova e perigosa”.

O filme deverá ser o último em que Daniel Craig intepreta o agente secreto com ordem para matar e é co-protagonizado por Léa Seydoux, Ana De Armas, Lashana Lynch e Rami Malek, no papel do vilão, além dos habituais Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Wishaw, Rory Kinnear e Jeffrey Wright.

O realizador é Cary Fukunaga, em substituição de Danny Boyle, que saiu do projeto por diferenças criativas com os produtores. O cineasta co-escreveu o argumento com Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag", "Killing Eve").

A data de estreia do novo filme no Reino Unido será a 3 de abril de 2020 e nos Estados Unidos a 8 de abril de 2020. Em Portugal, "No Time To Die" chega aos cinemas no dia seguinte, a 9 de abril.