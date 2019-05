Certamente ciente que o "casting" sobre o futuro 007 nunca será definido antes da estreia do quinto e último filme de Craig em abril de 2020, Madden voltou a desvalorizar o assunto, tal como tem feito desde outubro do ano passado, quando os rumores se intensificaram por causa do impacto da série "Bodyguard".

"É muito lisonjeiro estar envolvido nesse tema, mas é só conversa e tenho certeza que será uma pessoa diferente na próxima semana", afirmou.



O tema ficou por aí, mas não antes do colega de "Rocketman" Taron Egerton entoar os conhecidos acordes da saga.

VEJA O MOMENTO.