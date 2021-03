Riz Ahmed partilhou a reação de dois primos à sua primeira nomeação para os Óscares.

Com 38 anos, o ator britânico de origem paquistanesa tornou-se também o primeiro muçulmano nomeado para o Óscar de Melhor Ator graças a "Som do Metal", que é um dos principais filmes na corrida às estatuetas e está disponível na plataforma Amazon Prime Video.

O feito com a interpretação de Ruben, um músico de metal que começa a perder a audição, foi festejado nas redes sociais, com muitos a notarem que ainda era melhor por não ser uma personagem associada a histórias de terrorismo.

Mas a família não ficou tão impressionada.

"O meu primo Adnan não sabia o que eram os Óscares. 'Porquê todo este entusiasmo? Ganhei o prémio de melhor relacionamento com os clientes no trimestre financeiro.' Outro primo entra na conversa. 'Não é assim tão importante, porque ele não ganhou nada. É mais como receber um e-mail do teu patrão'", partilhou o ator, acrescentado conformado um "Obrigado, chefe."

Riz Ahmed concorre com o grande favorito, o falecido Chadwick Boseman ("Ma Rainey’s Black Bottom"), e ainda Anthony Hopkins ("O Pai"), Gary Oldman ("Mank") e Steven Yeun ("Minari").

Ajustando-se a pandemia, a cerimónia de entrega das estatuetas será a 25 de abril na estação Union Station em Los Angeles, com uma parte também a decorrer no tradicional Dolby Theatre.