Na última semana, a Disney lançou oficialmente a campanha de promoção para os Óscares de “Vingadores: Endgame”, colocando as categorias propostas à consideração dos votantes, nada menos que 11, incluindo as de Melhor Filme e Melhor Realizador, para Joe e Anthony Russo. Os muitos admiradores do filme estranharam a ausência de Robert Downey Jr. na lista de propostas à estatueta de Melhor Ator pela sua muito elogiada prestação como Tony Stark e criticaram vocalmente a decisão nas redes sociais.

Em entrevista ao programa de Howard Stern, o ator revelou que foi ele e não a Disney a decidir não o colocar na corrida ao Óscar. Quando questionado por Stern, Downey Jr., que já foi nomeado ao Óscar de Melhor Ator por “Chaplin” e Melhor Ator Secundário por “Tempestade Tropical”, afirmou “estou contente por teres falado nisso porque houve algumas discussões sobre esse tema e eu disse “não vamos fazer isso”.

Howard Stern também questionou o ator sobre a recente declaração polémica do realizador Martin Scorsese, que disse em entrevista à revista “Empire” que achava que os filmes da Marvel “não são cinema”, e que provocou as mais diversas reações, entre elas as dos realizadores James Gunn e Joss Whedon e a do ator Samuel L. Jackson.

Downey Jr. teve uma opinião que não divergiu muito da dos colegas, elogiando a carreira do realizador mas sublinhando que “é a opinião dele. Quero dizer, o filme é exibido nos cinemas. Aprecio a opinião dele porque é como tudo na vida. Precisamos de todas as perspectivas para nos podermos recentrar e seguir em frente”.