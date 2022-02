Robert Downey Jr. vai trabalhar pela terceira vez com o realizador Shane Black.

Após o filme de culto "Kiss Kiss, Bang Bang" e "Homem de Ferro 3", o duo vai reencontrar-se num projeto para a Amazon Studios para uma nova incarnação de Parker, personagem com longa história na literatura e no cinema.

Discreto no cinema desde que se despediu de Tony Stark, Robert Downey Jr. será uma personagem que é familiar para os fãs de Shane Black, que lançou a carreira com o argumento de "Arma Mortífera": um anti-herói duro com um passado dúbio ligado ao crime.

Parker foi uma criação do escritor Donald E. Westlake (sob o pseudónimo Richard Stark) para uma coleção de 24 livros lançados entre 1962 e 2008.

O primeiro, "The Hunter", onde era um ladrão profissional que tenta descobrir o paradeiro do antigo cúmplice que o abandonou para morrer, foi adaptado ao cinema, primeiro no clássico "À Queima Roupa" (1967), interpretado por Lee Marvin, e depois em "Payback - A Vingança" (1999), com Mel Gibson.

Parker inspirou outros filmes e foi interpretado por Jim Brown, Robert Duvall, Peter Coyote e, mais recentemente, por Jason Statham, num filme de 2013 cujo título era o nome da personagem.