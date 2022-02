Robert Pattinson (Batman) e Zoë Kravitz (Catwoman) tiveram de partilhar o protagonismo com Neymar na antestreia parisiense de "The Batman".

Esta segunda-feira à noite, a estrela brasileira do Paris Saint-Germain foi uma das presenças mais mediáticas e até entrou no novo Batmóvel, o nome do carro oficial de Batman.

Foi Matt Reeves, o realizador do filme, que partilhou a imagem do entusiasmado do jogador dentro do veículo.

A rede social do estúdio Warner Bros. partilhou outras imagens de Neymar junto dos atores e dentro do Batmóvel.

.

Além de Pattinson e Kravitz, outros atores de "Tha Batman" são Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis e Colin Farrell.

A estreia nos cinemas portugueses será a 3 de março.

Veja o trailer.