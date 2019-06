Apesar da controvérsia que se gerou em alguns setores das redes sociais, a escolha de Robert Pattinson para ser o próximo Batman é aprovada pela maioria dos jovens americanos.

Numa sondagem do The Hollywood Reporter/Morning Consult, o eleito é claramente o preferido no grupo que mais vai ao cinema, entre os 18 e 29 anos: tem 42%, contra os 30 do outro finalista, Nicholas Hoult.

A diferença encolhe no grupo entre os 30 e 44 anos, com Hoult a recolher 36% e Pattinson 35%, aumentando para 7 pontos a favor do primeiro à medida que aumenta a idade dos fãs.