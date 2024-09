A animação "Robot Selvagem", um filme de ficção científica sobre uma máquina que sobrevive numa ilha deserta, chegou ao primeiro lugar nas bilheteiras da América do Norte no fim de semana de estreia, colocando fim ao reinado de três semanas de "Beetlejuice, Beetlejuice".

Baseado num 'best-seller' de Peter Brown, o filme da DreamWorks arrecadou 35 milhões de dólares no período de sexta a domingo, estimou o observador da indústria Exhibitor Relations. As boas reações dos críticos e dos espectadores fizeram com que ultrapassasse as previsões dos analistas, que variavam entre os 20 e 25 milhões.

Ao valor doméstico juntam-se 18.1 milhões do mercado internacional, para um total de 53.1 milhões. A estreia portuguesa será a 10 de outubro.

A vencedora do Óscar Lupita Nyong'o é a voz do robot inteligente Roz, que fica abandonado numa ilha desabitada quando um tufão afunda um navio de carga.

Para sobreviver, Roz tem de fazer amizade com um zoológico de animais da floresta perplexos com a sua chegada e tornar-se a mãe adotiva de um ganso órfão chamado Brightbill.

"Beetlejuice, Beetlejuice" caiu para o segundo lugar no ranking depois de três semanas no topo, desta vez arrecadando mais 16 milhões, para um total de quatro semanas de receita de 258 milhões. Não está a correr tão bem no mercado internacional, onde ganhou 123,2 milhões até agora, para um total de 373.3.

Michael Keaton encarna novamente o assustador e hilairante personagem-título, num elenco que inclui as veteranas do primeiro filme ("Os Fantasmas Divertem-se") Winona Ryder e Catherine O’Hara, além de Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci e Willem Dafoe.

O maior perdedor do fim de semana pode ter sido "Megalopolis", de Francis Ford Coppola, que estreou nas bilheteiras em sexto lugar com uns fracos 4 milhões, abaixo dos 5 a 7 previstos pelos analistas.

Com estreia portuguesa anunciada para 17 de outubro, o filme – um épico extremamente ambicioso e polémico – levou Coppola a gastar 120 milhões do seu próprio dinheiro para fazê-lo, vendendo uma participação no seu vinhedo na Califórnia.

Em terceiro lugar esta semana ficou o filme de animação e ação "Transformers: O Início", o mais recente capítulo da saga baseada na linha de brinquedos dos anos 1980, com 9,3 milhões, caindo uns severos 62% em relação à estreia. Apesar das boas críticas, o fim de dez dias, o total doméstico é de apenas 39.2 milhões, o valor que os analistas tinham previsto que arrecadaria no fim de semana de estreia.

Numa surpresa, o quarto lugar ficou com o novo filme da Índia, "Devara Parte 1" - um drama de ação sobre dois irmãos que se tornam inimigos, filmado na língua regional indiana telugo - com 5,6 milhões.

Em quinto lugar ficou "Não Fales do Mal", um novo filme de terror psicológico dos estúdios Blumhouse e Universal Pictures com James McAvoy e Mackenzie Davis, com 4,3 milhões, acumulando 28,1 milhões até agora na América do Norte.