A companhia confirmou ter realizado as modificações por razões legais, sem dar mais detalhes.

"Todas as cenas de beijos, amor ou sexo oral entre homens foram cortadas", escreveu no Facebook o crítico de cinema russo Anton Doline, qualificando de "flagrantes" alguns dos cortes.

Apresentado no Festival de Cannes, "Rocketman" conta a ascensão de Elton John, um dos primeiros cantores abertamente gays, e a sua luta contra os vícios (drogas, sexo, álcool).

Outro jornalista russo que assistiu à exibição afirmou que as cenas sobre drogas também tinham sido retiradas.

A empresa que distribui "Rocketman" na Rússia, a Central Partenership, confirmou à agência estatal TASS que o filme foi modificado para "respeitar as leis russas".

Desde 2013, uma lei pune com multa ou prisão qualquer ato de "propaganda" homossexual exibida a menores.

No entanto, não está claro se isso se aplica ao filme, que será proibido para menores de 18 anos quando for lançado na Rússia, na semana que vem.

O ministro russo da Cultura, Vladimir Medinski, desmentiu que a sua pasta tenha sido responsável por estes cortes, argumentando que "tudo é decidido pelo distribuidor", segundo a agência Ria Novosti.

Segundo o crítico Anton Doline, a mensagem que aparece no final do filme também foi modificada: enquanto o texto original indica que Elton John encontrou o amor e cria duas crianças com uma pessoa do mesmo sexo, a versão russa diz apenas que ele criou uma associação de luta contra a SIDA.

Outros filmes com cenas de amor homossexual, entre eles "Bohemian Rapsody", sobre o vocalista dos Queen, Freddie Mercury, já foram exibidos na Rússia sem cortes.

Elton John é popular na Rússia, onde atuou pela primeira vez em 1979, durante a época soviética.

No entanto, o cantor mostrou-se crítico das leis russas, consideradas discriminatórias para os homossexuais.