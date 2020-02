"O tipo de protesto que consegue grandes elogios da imprensa institucional pela sua coragem. Coragem? Não, longe disso. Mais tipo uma atriz que está a representar o papel de alguém que se importa. Como muitas delas fazem", escreveu nas redes sociais.

"Acho o tipo de ativismo de Portman profundamente ofensivo para aquelas de nós que realmente fazem o trabalho. Não estou a escrever isto por amargura, mas por repugnância. Só quero que ela e outras atrizes façam o que pregam", acrescentou.

Rose McGowan recorda que Natalie Portman tem uma longa carreira e apenas trabalhou por duas vezes com mulheres realizadoras, sendo ela própria uma delas [no filme "Uma História de Amor e Trevas", em 2015].

Acrescenta que também tem uma produtora e só por uma vez contratou uma realizadora: a própria Portman [o The Wrap confirmou que a Handsomecharlie Films fez oito filmes, dois da atriz e seis realizados por homens).

"Estive no evento 'Mulheres no Cinema' em que falaste uma vez, Natalie. Debitaste estatísticas deprimentes e depois voltámos todos às nossas saladas. Percebi rapidamente que tu e as outras mulheres oradoras (e essa anedota de organização) são apenas... fraudes. Não dizem nada, não fazem nada. Não há nenhuma lei que diga que tens de contratar mulheres, trabalhar com mulheres ou apoiar mulheres. [...] Mas digo para parares de pretender ser algum tipo de defensora de qualquer coisa para além de ti própria", escreve ainda Rose McGowan.

"Até que tu e as tuas colegas atrizes ajam a sério, faz um favor a todos nós e pendura a tua capa bordada de ativista, não assenta bem", conclui.