O filme “Rua dos Anjos”, no qual duas mulheres partilham a experiência dos seus ofícios, o cinema e a prostituição, estreia-se nos cinemas portugueses a 28 de setembro, revelou a distribuidora Zero em Comportamento.

“Rua dos Anjos” foi escrito, protagonizado e realizado por Renata Ferraz, realizadora, e por Maria Roxo, que durante mais de vinte anos viveu do trabalho sexual.

Em 2022, quando o filme foi exibido no festival IndieLisboa, Renata explicou à Lusa que não queria uma mera abordagem documental sobre alguém que vivesse da prostituição. Queria filmar uma mulher que falasse da sua vida, que lhe mostrasse o que é a prostituição e que fosse interveniente no processo de construção do filme.

O que se vê em “Rua dos Anjos” é o registo desse encontro entre uma realizadora e uma trabalhadora sexual, num estúdio, onde encenam e discutem detalhes sobre luz, planos e enquadramentos e falam sobre as suas experiências de vida.

O filme recebeu o prémio do público no Queer Porto e o Prémio Eileen Maitland no Festival Ann Arbor no Michigan, Estados Unidos.

TRAILER.