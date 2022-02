Rupert Grint vai entrar no "Knock At The Cabin", o próximo filme produzido, escrito e realizado por M. Night Shyamalan, confirmou o Deadline.

O projeto é o mais importante do ator desde que se despediu de Ron Weasley e do universo "Harry Potter" em 2011.

Apesar da carreira discreta na última década, Rupert Grint está a reforçar uma ligação artística com o realizador de "O Sexto Sentido" e "O Protegido", já que também é um dos protagonistas da série "Servant", que já vai em três temporadas na Apple TV+ (está anunciada uma quarta e última), e onde Shyamalan é um dos produtores executivos e dirigiu quatro episódios.

Como é habitual no universo do realizador, pouco se sabe sobre "Knock at the Cabin" além da presença de mais dois atores: Dave Bautista e Nikki Amuka-Bird, esta também uma "repetente" com Shyamalan, já que entrou em "Presos no Tempo", lançado em 2021.

A estreia nos cinemas está anunciada para 3 de fevereiro de 2023.