Ryan Reynolds vai ter o seu "Regresso ao Futuro".

Após "Free Guy", em que a sua personagem vive dentro de um jogo de vídeo sem o saber, o ator voltará a trabalhar com o realizador Shawn Levy (o mesmo das comédias "À Noite, no Museu") num filme de aventuras à volta de viagens no tempo.

A história anda à volta de um homem que viaja no tempo para pedir ajuda a si mesmo quando tinha 13 anos, mas acaba também por reencontrar o falecido pai, que tem praticamente a sua idade na atualidade.

A imprensa especializada americana confirmou que se trata de uma nova versão de um projeto que se chamou "Our Name is Adam", a que esteve ligado Tom Cruise e anda a marcar passo por Hollywood desde 2012.

O argumento está a ser escrito por Jonathan Topper, argumentista ligado à comédia "Sete Dias Sem Fim", de Shawn Levy, e às séries "Banshee" e "Warrior".

A rodagem do filme, ainda sem novo título, está prevista para o fim do verão nos EUA... se a situação à volta da COVID-19 o permitir.

Já "Free Guy", que esteve previsto para chegar aos cinemas no início de julho, está agora para 10 de dezembro.